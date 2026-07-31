Польські винищувачі F-16 перехопили російський літак Іл-20 над Балтійським морем

Пара польських винищувачів F-16 перехопила російський літак радіоелектронної розвідки Іл-20 над Балтійським морем, повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у соцмережі Х.

За його даними, інцидент стався вранці приблизно за 40 кілометрів на північ від міста Колобжег. Російський літак перебував у міжнародному повітряному просторі, не подав план польоту та летів із вимкненим транспондером.

У польському командуванні наголосили, що порушення повітряного простору Польщі не було.

«Польські збройні сили безперервно контролюють ситуацію та рішуче реагують на дії Російської Федерації, підтримуючи тісну співпрацю із союзниками по НАТО», – йдеться в повідомленні.

Камиш додав, що «забезпечення безпеки повітряного простору Польщі залишається пріоритетом».

Російська сторона наразі не коментувала це повідомлення.

Інцидент стався наступного дня після того, як російська крилата ракета Х-101 під час масованого удару РФ по Україні увійшла до повітряного простору Польщі та впала на території Люблінського воєводства. Через цей випадок Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла РФ.

У березні та квітні польське командування повідомляло, що його винищувачі перехопили російський розвідувальний літак, що летів над Балтійським морем.