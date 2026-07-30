Рютте обговорив з Туском інцидент із російською ракетою у Польщі – це «ще один безрозсудний вчинок РФ»

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте обговорив з польським прем’єр-міністром Дональдом Туском порушення повітряного простору Польщі російською ракетою.

«Польща та НАТО активували свої засоби протиповітряної та наземної оборони. Ми солідарні з Польщею та продовжуватимемо посилювати нашу готовність до захисту від будь-якої загрози, включаючи ракетні атаки. Цей інцидент – ще один безрозсудний вчинок Росії та небезпечний наслідок її війни проти України», – написав він у соцмережі Х.

Рютте засудив російські удари по всій Україні, додавши, що НАТО продовжує надавати необхідну підтримку, щоб Україна могла захистити себе.

Поліція Польщі повідомила, що 30 липня на тлі масованого російського удару по Україні у польському Люблінському воєводстві поблизу населених пунктів Тарнава-Колонія і Токари виявили кратер і розкидані уламки неідентифікованого об’єкта.

Дональд Туск згодом заявив, що польський повітряний простір 30 липня під час масованої атаки Росії по Україні, ймовірно, порушила російська ракета Х-101.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські військові вночі проти 30 липня завдали масованого комбінованого удару по Україні, загалом застосувавши 74 ракети і 284 безпілотники різних типів. Основний напрямок удару – Київщина і Львівщина.

Українські військові попередньо зафіксували влучання трьох протикорабельних, шести балістичних і двох крилатих ракет, а також 17 ударних БпЛА на 20 локаціях й падіння уламків на 13 локаціях. Інформація щодо восьми ракет уточнюється, кажуть у Повітряних силах.

Унаслідок масованого російського удару в ніч проти 30 липня, за даними МВС, в Україні загинули вісім людей, понад 50 – зазнали поранення.



