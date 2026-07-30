У Польщі поліція виявила кратер і уламки. Сибіга заявив, що туди залетіла ракета РФ

Поліція Польщі повідомляє, що 30 липня на тлі масованого російського удару по Україні у польському Люблінському воєводстві поблизу населених пунктів Тарнава-Колонія і Токари виявили кратер і розкидані уламки неідентифікованого об’єкта.

«На місце події направлено поліцейських з питань боротьби з тероризмом. Розслідування триває», – йдеться в повідомленні. Що це за об’єкт – не уточнюється.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що під час масованого ракетного удару Росії по заходу України був порушений повітряний простір Польщі.

«Я скликав координаційну групу з міністром оборони і відповідними службами, які працюють на місці події вже багато годин і систематично надають мені інформацію про всі обставини», – написав він у соцмережі X.

В.о. міністра закордонних справ України Андрій Сибіга, зі свого боку, заявив, що вночі російська крилата ракета Х-101 перетнула кордон Польщі, «порушивши повітряний простір НАТО».

«Це ще одна чітка демонстрація того, що посилення протиповітряної оборони України зараз є нагальним і служить гарантією захисту всієї євроатлантичної спільноти», – написав він у Х.

«Російське ракетне вторгнення в Польщу також є нагадуванням про те, що для наших двох країн немає нічого більш нагального, ніж протидія нашому спільному, віковічному ворогу, який становить пряму загрозу для обох наших народів. Усі інші розбіжності мають бути відкладені під час цієї жорстокої війни. Нашим головним пріоритетом має бути наша спільна безпека», – наголосив Сибіга.

Він також додав, що Україна інформує всіх партнерів і міжнародні організації про наслідки цього нападу і закликає до «посилення підтримки України й посилення тиску на агресора».

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські військові вночі проти 30 липня завдали масованого комбінованого удару по Україні, загалом застосувавши 74 ракети і 284 безпілотники різних типів.

«Основний напрямок удару – Київщина і Львівщина. Також атаковано Дніпропетровщину, Сумщину, Вінниччину, Полтавщину, Миколаївщину, Івано-Франківщину. Особливість масованої атаки – одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів із різних напрямків, застосування великої кількості «балістики» і крилатих ракет», – йдеться в повідомленні.

За даними військових, за попередньою інформацією, зафіксовано влучання трьох протикорабельних, шести балістичних і двох крилатих ракет, а також 17 ударних БпЛА на 20 локаціях й падіння уламків на 13 локаціях. Інформація щодо восьми ракет уточнюється, кажуть у Повітряних силах.

У Львові внаслідок російської атаки постраждала щонайменше 31 людина, є влучання ракет у житлові будинки; про одну загиблу людину і двох постраждалих повідомляли у Києві, на Київщині постраждали п’ять людей, зокрема дитина, відомо про влучання по приватних будинках у передмісті Кривого Рогу, внаслідок чого загинули шість людей, одна людина загинула на Полтавщині.

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Напередодні ввечері президент Володимир Зеленський попереджав про високу ймовірність масованого російського удару по території України.

Україні бракує ракет-перехоплювачів до систем MIM-104 Patriot. Це єдина установка в Україні, яка здатна ефективно збивати ракети «Іскандер-М», «Кинджал» та «Циркон», що летять балістичною та квазібалістичною траєкторіями. Відповідно спостерігається тенденція до зниження ефективності у протидії таким типам ракет.

На тлі цього дефіциту українська влада закликала партнерів розширити виробництво засобів перехоплення балістичних ракет.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.