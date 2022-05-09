У Варшаві російського посла облили червоною фарбою

У Варшаві російського посла Сергія Андрєєва облили червоною фарбою під час церемонії покладання вінка на цвинтарі, де поховані солдати Червоної армії.

Опубліковане відео, на якому посла і осіб, які його супроводжували, оточують люди з українськими прапорами, що скандують «Фашисти».

Сам посол після інциденту заявив, що серйозно не постраждав. За його словами, посольство заявить протест.

Польща займає жорстку позицію щодо російського повномасштабного вторгнення в Україну. До країни після початку масштабної війни прибули понад три мільйони українських біженців.