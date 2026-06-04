Польща обмежить повітряне сполучення біля кордону з Білоруссю й Україною

Польське агентство аеронавігаційного обслуговування (PANSA) повідомило, що запроваджує обмеження на польоти на малій і середній висоті вздовж усього кордону країни з Білоруссю й Україною. Обмеження почнуть діяти 10 червня і триватимуть три місяці – до 10 вересня.

Як йдеться в повідомленні, цей захід пов’язаний із «необхідністю гарантування національної безпеки». Обмеження не торкнуться польотів пасажирських літаків на висоті понад три кілометри.

За час російського вторгнення в Україну в повітряному просторі Польщі кілька разів з’являлися безпілотники – як російські, так і українські.

Найбільшим інцидентом стала поява в небі над прикордонними районами Польщі у вересні минулого року майже 20 російських БпЛА без бойової частини.

Тим часом, нещодавно, в ніч проти 29 травня цього року російський дрон врізався в багатоповерховий будинок у румунському місті Галац біля кордону з Україною, внаслідок чого постраждали дві людини.