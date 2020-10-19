Польща: віцепрем’єр Качинський пішов на самоізоляцію – контактував із хворим на COVID-19

Віцепрем’єр-міністр Польщі, лідер владної партії «Право і справедливість» (PiS) Ярослав Качинський пішов на карантин через контакт із хворим на COVID-19, повідомив 19 жовтня речник партії Радослав Фогель.

«Після інформації про контакт у рамках службових обов’язків з особою, хворою на COVID-19, голова PiS, відповідно до рекомендацій головного санітарного інспектора, йде на самоізоляцію до подальшого розпорядження санітарних служб», – написав Фогель у твітері.

Він додав, що Качинський почувається добре, «свої обов’язки, в міру доступних можливостей, виконуватиме з дому».

Минулого тижня на карантині з аналогічних причин упродовж кількох днів перебував голова уряду Матеуш Моравецький.

За останню добу в Польщі (населення майже 38 мільйонів людей) зафіксовано 7482 нові випадки захворювання на COVID-19, померла 41 людина.