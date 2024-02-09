У Польщі продовжили тимчасовий захист для українських біженців

Сейм Польщі проголосував за ухвалу про продовження тимчасового захисту для українських воєнних біженців до кінця червня 2024 року.

15 депутатів від партії «Конфедерація» проголосувати «проти». Утрималася лише одна депутатка від партії «Право і справедливість». Всі решта проголосували «за».

Продовження тимчасового захисту до кінця червня 2024 року це перший етап рішення - пояснив Радіо Свобода Мацей Дущик, заступник Державного секретаря Міністерства внутрішніх справ і адміністрації.

«Закон про допомогу воєнним біженцям з України буде продовжена у двох кроках. Перший – зміни до закону, які напрацював Сейм сьогодні проголосовані. Далі документ буде переданий до Сенату і потім на підпис до президента.

Водночас триватиме робота код другим кроком – продовження дії закону, як говорить директива ЄС, до 4 березня 2024 року. Хочемо попрацювати над деталями цього документу, щоб він відповідав актуальній ситуації українських воєнних біженців, які перебувають на території Польщі. Ми хочемо, щоб громадяни України самі вирішували чи вони хочуть залишитися в Польщі, чи вони хочуть повернутися в Україну. Також ми будемо консультувати з українським урядом, щоб продовження тимчасового захисту не було сприйнято як щось, що суперечить інтересам України, яка бореться з російською агресією на фронті» — сказав Мацей Душик.

Раніше, 18 грудня 2023 року, Єврокомісія виділила понад 65 мільйонів євро чотирьом країнам, що приймають на своїй території громадян України, які рятуються від повномасштабної війни, яку розпочала Росія.