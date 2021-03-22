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22 березня 2021, Київ 17:57
Новини | Суспільство

У Польщі переглянуть питання безпеки на місці, де за пару тижнів розбилися два українські автобуси

Другий український автобус за два з половиною тижні в тій самій ямі

У Польщі представники місцевої влади і дорожні служби розглянуть питання безпеки в місці на сході країни, де пізно ввечері 21 березня розбився вже другий за два з половиною тижні український пасажирський автобус і внаслідок обох катастроф загинули загалом шість людей і 44 були поранені.

Як сказала керівниця Підкарпатського воєводства, в якому сталися катастрофи, Ева Ленярт, після двох аварій у тому самому місці «автоматично» виникає питання безпеки на цій ділянці автостради A4, що неподалік кордону з Україною.

При цьому після першої аварії перевірка поліції і Генеральної дирекції національних доріг і автострад не виявила порушень у розміщенні дорожніх знаків у тому місці. Зараз же йдеться про можливість встановити додаткові знаки, а також вжити «додаткові технічні рішення», щоб запобігти таким випадкам у майбутньому.

Зокрема, вже цього тижня там планують встановити знаки «Часті аварії» й «Інші небезпеки».

Тим часом інтернет-видання WP Wiadomości наводить цитати з польських соцмереж про цей «нещасливий», як пишуть польські водії, відтинок автомагістралі A4 недалеко від міст Перемишля і Ярослава поблизу кордону з Україною. За словами з дописів, які наводить видання, з’їзд із магістралі на пункт відпочинку «Кашице» (сусіднє село має традиційну українську назву Кашичі), на якому розбилися обидва українські автобуси, позначений погано, а сам з’їзд надто вузький, розташований майже що під прямим кутом до дороги, а знак обмеження швидкості до 40 км/год стоїть уже на повороті, а не перед ним.

Українське агентство «Укрінформ» процитувало слова рятувальників, які казали, що пережили «дежа-вю», коли побачили на тому ж місці в тому ж придорожньому рові вже другий автобус, ще й майже в такій самій позиції, в якій понад два тижні тому опинився перший автобус.

Пізно ввечері 5 березня в ту саму яму злетів, не ввійшовши в поворот на пункт відпочинку, інший український рейсовий автобус(на фото його вже витягли звідти)
Пізно ввечері 5 березня в ту саму яму злетів, не ввійшовши в поворот на пункт відпочинку, інший український рейсовий автобус(на фото його вже витягли звідти)

Обидва автобуси під час з’їзду на пункт відпочинку перед кордоном, імовірно, почали гальмувати надто пізно, не змогли ввійти в поворот, врізалися в енергопоглинальний бар’єр на повороті на з’їзд, потім у бар’єри вздовж дороги і врешті злетіли в придорожній рів.

Унаслідок останньої катастрофи, що сталася пізно ввечері 21 березня, загинула одна людина – другий водій рейсового автобуса Вроцлав – Чернівці. Іще п’ять людей із загалом десяти громадян України, які були в ньому, потерпіли, серед них і 23-річний водій, який був за кермом. За даними польської поліції, цей водій був тверезим.

Як повідомила служба швидкої допомоги, люди зазнали травм голови, хребта, огруддя, кінцівок і внутрішніх органів. Їх доставили до лікарень у Перемишлі, Переворську й Любачеві. Стан здоров’я поранених – а це, крім 23-річного водія, чотири жінки 22, 26, 45 і 74 років – серйозний, повідомляли польські засоби інформації зранку. Пізніше генеральне консульство України в Любліні повідомило, що в важкому стані перебуває одна жінка, небезпеки для життя інших немає.

Поліція додала, що ще чотирьох осіб, які не потребували допомоги, відвезли до гуртожитку в Ярославі під доглядом працівників Червоного Хреста.

Польські правоохоронці ведуть розслідування причин аварії.

Перед тим, пізно ввечері 5 березня, в тому ж місці так само зазнав аварії автобус, що їхав рейсом із польської Познані до Херсону. Тоді п’ять людей загинули – три жінки і двоє чоловіків – із загалом 57 людей в автобусі, які всі були громадянами України і з яких двоє водії, поранених було 39.

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