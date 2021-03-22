У Польщі переглянуть питання безпеки на місці, де за пару тижнів розбилися два українські автобуси

У Польщі представники місцевої влади і дорожні служби розглянуть питання безпеки в місці на сході країни, де пізно ввечері 21 березня розбився вже другий за два з половиною тижні український пасажирський автобус і внаслідок обох катастроф загинули загалом шість людей і 44 були поранені.

Як сказала керівниця Підкарпатського воєводства, в якому сталися катастрофи, Ева Ленярт, після двох аварій у тому самому місці «автоматично» виникає питання безпеки на цій ділянці автостради A4, що неподалік кордону з Україною.

При цьому після першої аварії перевірка поліції і Генеральної дирекції національних доріг і автострад не виявила порушень у розміщенні дорожніх знаків у тому місці. Зараз же йдеться про можливість встановити додаткові знаки, а також вжити «додаткові технічні рішення», щоб запобігти таким випадкам у майбутньому.

Зокрема, вже цього тижня там планують встановити знаки «Часті аварії» й «Інші небезпеки».

Тим часом інтернет-видання WP Wiadomości наводить цитати з польських соцмереж про цей «нещасливий», як пишуть польські водії, відтинок автомагістралі A4 недалеко від міст Перемишля і Ярослава поблизу кордону з Україною. За словами з дописів, які наводить видання, з’їзд із магістралі на пункт відпочинку «Кашице» (сусіднє село має традиційну українську назву Кашичі), на якому розбилися обидва українські автобуси, позначений погано, а сам з’їзд надто вузький, розташований майже що під прямим кутом до дороги, а знак обмеження швидкості до 40 км/год стоїть уже на повороті, а не перед ним.

Українське агентство «Укрінформ» процитувало слова рятувальників, які казали, що пережили «дежа-вю», коли побачили на тому ж місці в тому ж придорожньому рові вже другий автобус, ще й майже в такій самій позиції, в якій понад два тижні тому опинився перший автобус.

Обидва автобуси під час з’їзду на пункт відпочинку перед кордоном, імовірно, почали гальмувати надто пізно, не змогли ввійти в поворот, врізалися в енергопоглинальний бар’єр на повороті на з’їзд, потім у бар’єри вздовж дороги і врешті злетіли в придорожній рів.

Унаслідок останньої катастрофи, що сталася пізно ввечері 21 березня, загинула одна людина – другий водій рейсового автобуса Вроцлав – Чернівці. Іще п’ять людей із загалом десяти громадян України, які були в ньому, потерпіли, серед них і 23-річний водій, який був за кермом. За даними польської поліції, цей водій був тверезим.

Як повідомила служба швидкої допомоги, люди зазнали травм голови, хребта, огруддя, кінцівок і внутрішніх органів. Їх доставили до лікарень у Перемишлі, Переворську й Любачеві. Стан здоров’я поранених – а це, крім 23-річного водія, чотири жінки 22, 26, 45 і 74 років – серйозний, повідомляли польські засоби інформації зранку. Пізніше генеральне консульство України в Любліні повідомило, що в важкому стані перебуває одна жінка, небезпеки для життя інших немає.

Поліція додала, що ще чотирьох осіб, які не потребували допомоги, відвезли до гуртожитку в Ярославі під доглядом працівників Червоного Хреста.

Польські правоохоронці ведуть розслідування причин аварії.

Перед тим, пізно ввечері 5 березня, в тому ж місці так само зазнав аварії автобус, що їхав рейсом із польської Познані до Херсону. Тоді п’ять людей загинули – три жінки і двоє чоловіків – із загалом 57 людей в автобусі, які всі були громадянами України і з яких двоє водії, поранених було 39.