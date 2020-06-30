Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
30 червня 2020, Київ 09:18
Новини | Міжнародні

Дуда і мер Варшави виходять у другий тур виборів президента Польщі – остаточні результати

Президент Польщі Анджей Дуда отримав найбільше голосів у першому турі виборів, але йому не вдалося набрати 50% голосів виборців, щоб відразу перемогти

Президент Польщі Анджей Дуда отримав найбільше голосів у першому турі виборів голови держави, свідчать остаточні результати, оприлюднені 30 червня.

Водночас йому не вдалося набрати 50% голосів виборців, щоб перемогти вже у першому турі.

Через це 12 липня відбудеться другий тур голосування, де змагатимуться Дуда і його головний опонент, мер Варшави Рафал Тшасковський.

Дуда, якого підтримує нині владна популістська й євроскептична партія «Право і справедливість», здобув 43,5% голосів виборців на голосуванні, що відбулося 28 червня. Тшасковський отримав 30,5%.

Попри пандемію коронавірусу, явка на виборах була найвищою від 1995 року – 64,4%.

У Польщі пройде другий тур президентських виборів – відео
Embed
У Польщі пройде другий тур президентських виборів – відео

No media source currently available

0:00 0:02:20 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG