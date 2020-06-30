Дуда і мер Варшави виходять у другий тур виборів президента Польщі – остаточні результати

Президент Польщі Анджей Дуда отримав найбільше голосів у першому турі виборів голови держави, свідчать остаточні результати, оприлюднені 30 червня.

Водночас йому не вдалося набрати 50% голосів виборців, щоб перемогти вже у першому турі.

Через це 12 липня відбудеться другий тур голосування, де змагатимуться Дуда і його головний опонент, мер Варшави Рафал Тшасковський.

Дуда, якого підтримує нині владна популістська й євроскептична партія «Право і справедливість», здобув 43,5% голосів виборців на голосуванні, що відбулося 28 червня. Тшасковський отримав 30,5%.

Попри пандемію коронавірусу, явка на виборах була найвищою від 1995 року – 64,4%.