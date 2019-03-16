У Полтаві на акції «Нацкорпусу» і «Нацдружин» постраждала одна цивільна людина – МВС

У центрі Полтави на акції праворадикальних організацій «Національний корпус» і «Національні дружини» 16 березня постраждала одна цивільна людина, повідомляє сайт Міністерства внутрішніх справ.

«Близько 14:00 у центрі міста Полтава агресивно налаштовано група молодих людей намагалася спровокувати конфлікт із працівниками поліції, які несли службу з охорони публічної безпеки й порядку на площі біля театру Гоголя. Унаслідок провокації постраждала одна цивільна людина», – йдеться в повідомленні.

У МВС заявили, що поліція «припинила протиправну діяльність» і встановлюють особи причетних до цього осіб.

Представники полтавського осередку праворадикальної організації «Національний корпус» у соцмережах заявили, що правоохоронці «побили активістів», а тому вони ввечері 16 березня біля управління Нацполіції у Полтавській області з’ясовуватимуть, чому це сталося.

У день приїзду до Полтави президента України Петра Порошенка 16 березня праворадикальні організації «Національний корпус» і «Національні дружини» кидали в поліцейських м’які іграшки свиней так, як це робили їхні побратими у Києві під Адміністрацією президента.

Президент Петро Порошенко 16 березня повідомив, що звільнив з посади голови Полтавської обласної державної адміністрації Валерія Головка, «бо до нього виникли серйозні претензії і обґрунтовані підозри у Національного антикорупційного бюро».