Загибель «полтавського нападника»: МВС повідомило подробиці спецоперації

У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що чоловік, який брав у заручники поліцейського в Полтаві, а потім втік, загинув під час спецоперації силовиків у ніч на 1 серпня, перед цим знову погрожуючи поліції гранатою.

«1 серпня, близько 2:00, на околиці селища Опішня Зіньківського району під час проведення розшукових заходів щодо розшуку Скрипника, у один із нежилих будинків зайшов начальник СРПП Зінківського відділення Гадяцького відділу поліції капітан поліції Гума і виявив злочинця. У подальшому Скрипник, погрожуючи гранатою, взяв у заручники поліцейського», – написав у фейсбуці заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Злочинця було ліквідовано співробітниками поліцейського спецназу КОРД через влучний постріл. Заручник мав три секунди для того, щоб відскочити від місця вибуху гранати. Він залишився живим і неушкодженим. У Романа Скрипника була можливість здатись поліції і залишитись живим, хоча і провести багато років за ґратами. Але він сам обрав свій шлях», – додав він.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розмістив у твітері відео, на якому видно двох чоловіків, один з яких, імовірно, підозрюваний, інший – поліцейський. Після пострілу ймовірний підозрюваний падає, поліцейський відбігає, і біля підозрюваного вибухає граната.

23 липня поліція повідомила, що в Полтаві чоловік, підозрюваний у незаконному заволодінні транспортним засобом, погрожуючи гранатою, захопив у заручники працівника карного розшуку. Згодом після переговорів він обміняв утримуваного на полковника поліції й поїхав на наданому йому транспорті в напрямку виїзду з Полтави. Пізніше в поліції повідомили, що він залишив авто і втік у лісопосадку.

У поліції також заявляли, що проводячи оперативно-розшукові заходи, склали психологічний портрет чоловіка і встановили, що «він має військову підготовку і навики виживання в екстремальних умовах».