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ОВА: війська РФ знову атакували Полтавщину, попередньо – влучань немає

Наслідки російського удару по Кременчуцькому НПЗ, листопад 2023 року
Наслідки російського удару по Кременчуцькому НПЗ, листопад 2023 року

Російські війська знову атакували Полтавщину, за попередньою інформацією, влучань немає, повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

«Знову було гучно в області. Чергова ворожа атака. За попередньою інформацією влучань на території Полтавщини не зафіксовано», – написав він.

Раніше у соцмережах повідомляли про звуки вибуху в Полтавській області, Повітряні сили попереджали про загрозу балістичного озброєння і пуски в напрямку Кременчука. Нині у Полтавській області знову оголошена повітряна тривога.

В останні дні російські війська кілька разів атакували Кременчуцький район.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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