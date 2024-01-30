ОВА: війська РФ знову атакували Полтавщину, попередньо – влучань немає

Російські війська знову атакували Полтавщину, за попередньою інформацією, влучань немає, повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

«Знову було гучно в області. Чергова ворожа атака. За попередньою інформацією влучань на території Полтавщини не зафіксовано», – написав він.

Раніше у соцмережах повідомляли про звуки вибуху в Полтавській області, Повітряні сили попереджали про загрозу балістичного озброєння і пуски в напрямку Кременчука. Нині у Полтавській області знову оголошена повітряна тривога.

В останні дні російські війська кілька разів атакували Кременчуцький район.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.