Сили РФ знову атакували ракетами Кременчуцький район, влучили у промисловий обʼєкт – влада

Російські військові другий день поспіль атакують ракетами Кременчуцький район, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін ввечері 28 січня.

«За попередньою інформацією знову є влучання в промисловий обʼєкт у Кременчуцькому районі. Подробиці згодом», – розповів голова ОВА.

Раніше, ввечері 27 січня, російські військові завдали удару двома ракетами «Іскандер-М» по промисловому обʼєкту в Кременчуцькому районі. Внаслідок атаки постраждалих немає.

28 січня стало відомо, що рятувальники ліквідували пожежу на Полтавщині на промисловому обʼєкті, яка виникла після російського ракетного удару ввечері 27 січня.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.