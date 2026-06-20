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Новини | Події

Влада: сили РФ завдали ракетного удару по Полтаві, серед постраждалих – четверо дітей

Наслідки поередніх ударів РФ по Полтавщині
Наслідки поередніх ударів РФ по Полтавщині

Сили РФ атакували ввечері 20 червня Полтаву, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Дяківнич.

«Унаслідок ворожого ракетного удару по Полтавській громаді є постраждалі, серед яких четверо дітей. Їм надається уся необхідна допомога. Інформація уточнюється», – зазначив місцевий чиновник.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

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