На Полтавщині через удар РФ постраждали три людини, зокрема дитина – ОВА

Російські війська в ніч на 16 жовтня атакували Полтавщину ракетами і безпілотниками, внаслідок падіння уламків постраждали три людини, зокрема дитина, повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

«Вночі ворог атакував Полтавщину ракетами та БпЛА. У Миргородському районі було чутно звуки вибухів. На щастя, влучань у цивільну чи критичну інфраструктуру немає. Проте уламки ракети пошкодили кілька приватних будинків. За попередньою інформацією, постраждало троє людей, серед них одна десятирічна дитина. Всі доставлені до лікарні. Загиблих немає», – написав Пронін у телеграмі.

Про удар з боку Росії повідомила і влада Хмельницької області.

«Цієї ночі ворог атакував Хмельниччину «Шахедами». В області активно працювали сили ППО. Руйнувань і постраждалих немає», – заявив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Раніше про те, що Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовані авіаційні ракети Х-59, балістичні ракети «Іскандер-М» й ударні БпЛА типу Shahed-136/131, у ранковому зведенні повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Повітряні сили Збройних сил України у ніч на 16 жовтня повідомляли про російську атаку дронів і роботу протиповітряної оборони у чотирьох містах: Кропивницькому, Миргороді, Хмельницькому, Старокостянтинові.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.