ОВА спростувала інформацію про «прильоти» на Полтавщині

Голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін спростовує інформацію про «прильоти» в області.

«Вечір неділі. Інформації про «прильоти» немає. Тримаємо стрій і віримо в ЗСУ», – написав він у телеграмі.

Раніше у більшості областей України була оголошена повітряна тривога. У соцмережах повідомлялося про звук, схожий на вибух, у Кременчуку. Проте мер міста повідомив, що на території Кременчука надзвичайних ситуацій не зафіксовано.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи школи, лікарні, дитячі садки, магазини, військові об’єкти.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.

В ООН станом на 31 липня підтвердили 5327 випадків загибелі і 7257 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.