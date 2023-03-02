Постраждалих через ракетний удар у Кременчуцькому районі немає – ОВА

Постраждалих внаслідок вечірнього ракетного удару в Кременчуцькому районі Полтавської області немає, повідомив 2 березня голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

«За уточненою інформацією, постраждалих унаслідок ракетного удару немає», – написав він у телеграмі.

Напередодні ввечері Лунін повідомив, що російські війська завдали ракетного удару по цивільній та критичній інфраструктурі в Кременчуцькому районі. Даних про постраждалих і руйнування на той час не було.

Перед цим голова ОВА повідомляв, що в ніч на 1 березня українські військові змогли збити всі іранські безпілотники, запущені силами РФ по Полтавській області.