На Полтавщині попрощались з військовими, які загинули 29 серпня через авіакатастрофу у Донецькій області

На Полтавщині попрощались з військовослужбовцями, які загинули під час авіакатастрофи двох бойових гелікоптерів у Донецькій області 29 серпня.



Це були військові 18-ї окремої бригади армійської авіації ім. Ігоря Сікорського.

29 серпня у Краматорському районі Донецької області сталася авіакатастрофа. Під час виконання бойового завдання впали два військові гелікоптери Мі-8, загинули шестеро військовослужбовців Збройних сил України.

ДБР розпочало розслідування обставин авіакатастрофи. У бюро повідомили, що особлива увага буде приділена вивченню технічного стану гелікоптерів та дотриманню правил підготовки до польотів. Також вивчатиметься версія диверсії або ураження вертольотів ворогом.

За кілька днів до цього – 25 серпня – на Житомирщині зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39. За даними Державного бюро розслідувань (ДБР), це сталося під час виконання бойового завдання у небі поблизу Житомира. Загинули три українських пілоти.