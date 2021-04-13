Полтавська область з 15 квітня переходить в «червону зону» – міністр

Полтавська область з 15 квітня переходить в «червону зону», повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у телеграмі.

Він повідомив, що відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00:00 15 квітня 2021 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Полтавської області та застосувати на території Полтавської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для «червоного» рівня епідемічної небезпеки», – заявив Немчінов.

Згідно з індикаторними показниками МОЗ для визначення регіонів зі значним поширенням COVID-19, в Україні в «червоній зоні» перебувають Київ та 11 областей.