Помер італійський режисер Франко Дзефіреллі

Італійський режисер кіно, театру і телебачення Франко Дзефіреллі помер у своєму будинку в Римі 15 червня у віці 96 років, оголосив його фонд.

Дзефіреллі з 1950-х років називають головним режисером оперних постановок в Італії, в інших країнах Європи і в Сполучених Штатах.

У 1968 році знята Дзефіреллі кіноверсія твору Вільяма Шекспіра «Ромео і Джульєтта» здобула йому номінацію «Оскар». А його стрічка «Приборкання норовливої», де у головних ролях зіграли Елізабет Тейлор і Річард Бертон, 1967 року, є найвідомішою адаптацією цієї п'єси в історії кіно.

Кавалер ордену «За заслуги перед Італійською республікою», 2014-го року єдиний серед італійців отримав звання лицаря у Великій Британії за популяризацію англійського театрального мистецтва у кіно.

Відзначився Дзефіреллі і в політиці: з 1994 по 2001 рік був членом італійського сенату від правоцентристської партії Forza Italia колишнього прем'єр-міністра Сільвіо Берлусконі.