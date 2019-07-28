Помер засновник Канадського інституту українських студій Манолій Лупул – посол

У Канаді у віці 91 року помер доктор Манолій Лупул – нащадок українських емігрантів, історик та україніст. Про це повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко.

«Відійшов у вічність Манолій Лупул – перший директор Канадського інституту українських студій, знакова постать для західної україністики. Досі під враженням від зустрічі з ним: колючий, пристрасний і мудрий обстоювач українських прав у Канаді», – згадує дипломат.

Як повідомляє університет Альберти, його випускник та викладач доктор Лупул помер 24 липня.

Манолій Лупул народився у Віллінгтоні в Альберті, Канада, 1927 року. Батьки його батьків переїхали до Канади з Буковини на початку 20 сторіччя. Лупул навчався в Альбертському університеті, Університеті Міннесоти, отримав ступінь доктора історії в Гарварді. Викладав у своїй альма-матер в Альберті та в університеті Бостона.

У 1967 році він заснував Канадський інститут українських студій при Альбертському університеті – осередок українознавства, який займається найково-дослідницькою та видавничою діяльністю з української та україно-канадської тематики. Згідно з повідомленням на сайті Альбертського університету, інститут досягнув цього рівня «завдяки рішучості доктора Лупула, його невтомним зусиллям та візіонерському лідерству». До 1986 року Лупул очолював КІУС.

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Доктор Лупул, як повідомляють у Альбертському університеті, активно обстоював ідеї канадського мультикультуралізму, зокрема наполягав на тому, що мови та культури меншин Канади повинні мати підтримку бюджетну підтримку, а канадці українського походження – повністю інтегруватися в усі аспекти життя мультикультурної Канади.

«Він ефективно мобілізував підтримку української громади для КІУС, надихнув і залучив покоління молодих науковців до продовження роботи інституту. Водночас він продовжував втілювати власні академічні інтереси, публікуючи численні наукові статті та редагуючи п’ять збірок статей на тему мультикультуралізму і різноманітних аспектів життя українців у Канаді», – йдеться в повідомленні університету.

Церемонія прощання з Манолієм Лупулом призначена на 8 серпня.