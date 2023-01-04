Помер останній астронавт місії «Аполлон-7» Волтер Каннінгем – НАСА

У Х’юстоні, у Сполучених Штатах, на 91-му році життя помер американський астронавт Волтер Каннінгем, учасник першої успішної пілотованої космічної місії на кораблі «Аполлон» у 1968 році. Про це йдеться у повідомленні американського космічного агентства НАСА від 3 січня.

«Волтер Каннінгем був пілотом винищувачів, фізиком, підприємцем – але перш за все він був дослідником», – заявив директор НАСА Білл Нельсон.

За його словами, місія Каннінгема сприяла розвитку американської програми дослідження Місяця «Артеміда».

Каннінгем народився 16 березня 1932 року. У 1951 році він вступив на службу до Військово-морських сил США, а в 1963 році був відібраний для здобуття фаху астронавта.

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До призначення в екіпаж місії «Аполлон-7» Волтер Каннінгем був членом основного екіпажу «Аполлона-2» та запасним пілотом місячного модуля в місії «Аполлон-1».

Під час польоту «Аполлона-7», який тривав 11 днів (з 11 по 22 жовтня 1968 року), Каннінгем разом з астронавтами Волтером Ширром-молодшим та Донном Айзлі відпрацьовував маневри, необхідні для стикування та виходу на місячну орбіту ракети-носія «Сатурн-1Б».

Екіпаж успішно завершив вісім випробувань, запустивши двигун службового модуля, вимірявши точність роботи всіх систем космічного корабля та забезпечивши першу пряму телевізійну трансляцію дій команди на борту. Астронавти «Аполлона-7» здобули спеціальну премію «Еммі» за репортажі з орбіти.

Каннінгем удостоєний медалі НАСА за виняткову службу. Він був введений до Зали слави астронавтів.