Померла легенда французького кіно Бріжит Бардо, їй був 91 рік

Легенда французького кіно Бріжит Бардо померла у віці 91 року, повідомив 28 грудня її фонд.

«Фонд Бріжит Бардо з величезним сумом оголошує про смерть своєї засновниці та президентки, мадам Бріжит Бардо, всесвітньо відомої акторки та співачки, яка вирішила відмовитися від своєї престижної кар’єри, щоб присвятити своє життя та енергію добробуту тварин та своєму фонду», – йдеться у поширеній для інформагенцій заяві, в якій не уточнюється час та місце смерті.

Бардо стала світовою зіркою після появи у фільмі «...І Бог створив жінку» у 1956 році, а потім знялася ще приблизно в 50 фільмах. Після цього вона залишила акторське ремесло, щоб присвятити себе захисту прав тварин.