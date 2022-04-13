Померла перша міністерка культури України Лариса Хоролець – Мінкульт

Померла перша очільниця Міністерства культури України з часів відновлення незалежності Лариса Хоролець – про це відомство повідомило увечері 12 квітня.

«Зупинилося серце Лариси Хоролець, першої міністра культури України. Лариса Іванівна була професіоналом своєї справи: педагог, драматургиня, актриса», – заявляє міністерство.

Мінкульт висловив співчуття близьким та родичам Хоролець.

Лариса Хоролець народилася в Києві, була акторкою театру і кіно. Мала звання народної артистки Української РСР.

У липні 1991 року стала міністеркою культури УРСР, після відновлення незалежності, з 24 серпня – міністеркою культури України. Вона обіймала цю посаду до листопада 1992 року.

Хоролець було 73 роки.