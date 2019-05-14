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14 Травень 2019, Київ 07:51
Новини | Міжнародні

Держсекретар США Помпео зустрінеться з російським лідером Путіним у Сочі

Майк Помпео

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Державний секретар США Майк Помпео 14 травня планує зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним і міністром закордонних справ Сергієм Лавровим у чорноморському місті Сочі. Спочатку оголошений на 13 травня візит Помпео до Москви був скасований, щоб держсекретар у Брюсселі зміг узяти участь в обговоренні з європейськими лідерами ситуації навколо Ірану.

Візит Помпео до Росію, перший для нього як керівника зовнішньополітичного відомства США, запланований на тлі збереження напруженості у відносинах між Вашингтоном і Москвою. Переговори в Сочі стануть контактами найвищого рівня між представниками Росії і США після зустрічі Трампа і Путіна в Гельсінкі в липні 2018 року.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп
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За даними Держдепартаменту, в Сочі обговорюватимуться контроль над озброєннями, криза в Венесуелі, конфлікти на сході України і в Сирії, а також ситуація навколо Ірану.

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