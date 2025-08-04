Понад 1800 машин чекають у черзі на в’їзді до Криму з РФ

Перед Керченським мостом, який веде з Росії до окупованого нею українського півострова Крим, утворився затор із понад 1800 автомобілів. Про це зранку 4 серпня повідомляє підконтрольний владі РФ моніторинговий канал щодо ситуації на мосту.

«У черзі з боку Тамані перебуває 1820 транспортних засобів. Час очікування близько чотирьох годин. У черзі на ручний огляд з боку Керчі перебуває 146 транспортних засобів», – йдеться у повідомленні станом на 9:00.

Раніше російський голова Криму Сергій Аксьонов анонсував збільшення кількості оглядових пунктів на в’їзді на Керченський міст. За словами чиновника, на місцях також чергуватимуть волонтери.

У січні російська влада запровадила паспортний контроль для проїзду Керченським мостом.

Керченський міст стратегічно важливий для Росії як для постачання окупованого Криму, так і для транспортування туди живої сили, техніки та зброї для продовження війни проти України.

На початку березня командувач ВМС України, віцеадмірал Олексій Неїжпапа в інтерв’ю The Guardian заявив, що Україна може втретє вдарити по Керченському мосту. В інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Неїжпапа уточнив, що Керченський міст є складною ціллю для українських військових, проте «немає жодної фортеці, яку не можна зруйнувати».