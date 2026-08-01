Росія будує насипи для нових понтонних переправ у районі Генічеська й Чонгара – супутникові знімки

Російські сили проклали альтернативні під’їзні дороги і споруджують одразу кілька понтонних переправ у критичних вузлах сухопутної логістики до окупованого Криму – у районі Чонгара й Генічеська на окупованій частині Херсонщини, вказує журналіст-розслідувач проєкту «Схеми», Радіо Свобода Кирило Овсяний, який досліджує супутникові знімки Криму з 2022 року.

У районі Чонгара створюється насип для переправи, у районі Генічеська – її асфальтують.

За словами журналіста, схоже, що російські сили готувалися до того, що Збройні сили України завдадуть удари і можуть зруйнувати мости в районі Чонгара й Генічеська, тому вони заздалегідь розвивали альтернативні під’їзди до цих переправ, що підкреслює, наскільки для РФ важливі ці критичні вузли сухопутної логістики.

«Деякі ґрунтовки, наприклад, перетворилися в повністю асфальтовані дороги, з’явились альтернативні дороги, під’їзди до основних доріг, де розташовані власне ці мости. І бачимо, що, наприклад, в районі Генічеська взагалі асфальтується вже така нова створена переправа. Плюс схожа ситуація, скоріш за все, буде і в районі Чонгару, як ми бачимо, там в 2026 році теж насипається в районі протоки якась переправа нова замість мосту, яку візуально, принаймні, складається враження, що її вже ракетними ударами буде зруйнувати не так легко, як звичайний міст, який там був раніше», – каже журналіст-розслідувач Кирило Овсяний.

Як Україна реалізує операцію «Логістичний локдаун» на морі й суші і як позначається блокада Криму на ситуації на фронті та на півострові – дивіться у випуску програми проєкту Радіо Свобода Крим. Реалії:

У червні й липні військові й енергетичні об’єкти, а також російські логістичні шляхи в Криму зазнають найбільш масованих атак ЗСУ за весь час повномасштабної війни. Щодня з’являються повідомлення про нові уражені цілі, у Криму через дефіцит палива заборонили продаж бензину цивільним особам. Дитячі оздоровчі заклади й табори до вересня скасували прийом відпочивальників.

Як пояснив мету ударів колишній міністр оборони України Михайло Федоров – «відбувається ізоляція Криму дронами». Це, за його словами, може привести до «дуже несподіваних наслідків для росіян».