Папа Римський призначив 13 нових кардиналів

Папа Римський Франциск на церемонії у Ватикані 28 листопада призначив 13 нових кардиналів.

Через пандемію церемонія була скромна. На кожного кардинала було допущено лише 10 гостей, які могли побачити, як Папа вручає їм перстень та «біретту» – традиційну червону шапочку, яку носять римо-католицькі кардинали.

Всі учасники церемонії, окрім Папи, були в масках, та сиділи окремо. Новим кардиналам дозволялося знімати маски, коли вони ставали на коліна перед Франциском. Захід також не супроводжували звичні прийоми.

Дев’ять з 13 нових кардиналів, молодші 80 років, що дає їм можливість увійти до секретного конклаву, який обиратиме зі свого складу наступного Папу.

Це вже третя така церемонія, яку проводить Франциск з моменту обрання у 2013 році. Нині він призначив вже 57 відсотків з 128 кардиналів, які є членами конклаву.

Вплив нинішнього Папи на конклав, який обиратиме його наступника, розглядається як крок, спрямований на те, щоб залучити якомога більше кардиналів, які поділяють його бачення більш відкритої та перспективної Римо-Католицької церкви.

Франциск вже призначив 18 кардиналів з країн, що розвиваються, священнослужителі яких раніше такого високого звання не отримували, наприклад, перші кардинали з Брунею та Руанди.

72-річний архієпископ Вашингтону Вілтон Грегорі став першим афро-американським кардиналом. Раніше в інтерв’ю Washington Post він заявляв, що хоче стати «голосом афро-американського співтовариства у вусі Папи». В окремому інтерв’ю Reuters він сказав, що хоче знайти спільну мову з обраним президентом США Джо Байденом, незважаючи на розбіжності з таких питань, як аборти. Його підвищення до кардинала відбувається в той час, коли Сполучені Штати переглядають расові відносини на тлі низки вбивств поліцією беззбройних чорношкірих.

Кардинали з Брунею та Філіппін не можуть подорожувати і отримають своє кільце і «біретту» від папського делегата.

У своїй проповіді Франциск сказав чоловікам «не зводити очей з бога», уникати всіх форм корупції і не піддаватися «мирському духу», який може супроводжувати престиж і влада їх нового рангу.