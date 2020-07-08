Експрикордоннику повідомили підозру в справі про поїздку Порошенка на Мальдіви – ОГП

Колишньому прикордоннику повідомили підозру за сприяння в незаконному переправленні колишнього президента Петра Порошенка через кордон у січні 2018 року, повідомив Офісі генерального прокурора. Тоді програма журналістських розслідувань «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA: Перший») розповіла про таємну поїздку тодішнього президента на Мальдіви.

Підозра колишньому прикордоннику оголошена за частиною 2 статті 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

«Прикордонник у січні 2018 року надав незаконну вказівку підлеглим військовослужбовцям на незаконний пропуск через кордон України, всупереч існуючого порядку, поза пунктом пропуску, президента України та осіб, що його супроводжували, на відпочинок на Мальдіви», – заявили в прокуратурі.

Згідно з повідомленням, слідство перевіряє причетність військовослужбовця та інших осіб з числа керівництва Державної прикордонної служби України і Управління державної охорони України до переправлення через державний кордон колишніх високопосадовців без належної процедури паспортного та митного контролю.

На початку серпня 2019 року ДБР оголосило про старт перевірки можливих фактів організації незаконного переправлення Порошенка через український державний кордон.

Справа стосується його відпочинку на Мальдівах у січні 2018 року, про який розповідали журналісти програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA: Перший») у своєму розслідуванні «Mr. Petro Incognito. Таємна відпустка президента Порошенка».

Сам колишній президент переконує, що перетинав український кордон у відповідності до норм закону.