У партії Порошенка кажуть, що він зміг виїхати за кордон після звернення до Зеленського

Депутат від «Європейської солідарності» Володимир Ар’єв повідомив, що лідер цієї політичної сили Петро Порошенко зміг у понеділок виїхати за кордон, у Нідерланди, на саміт Європейської народної партії.

«Дотиснули. Порошенка випустили в Нідерланди на саміт Європейської народної партії – найбільшого партійного об’єднання Євросоюзу, у якому «Європейська солідарність» є асоційованим членом. Влада зрозуміла, що правове свавілля із безпідставною забороною перетинати кордон грубо протирічить задекларованій євроінтеграції. Рух до Євросоюзу і НАТО – зараз головна мета для всієї України і ділитися у цих питаннях на владу і опозицію просто шкідливо для держави», – написав Ар’єв у фейсбуці.

Раніше сьогодні п’ятий президент України Петро Порошенко публічно звернувся до чинного глави держави Володимира Зеленського щодо свого виїзду за кордон на офіційні зустрічі. За його словами, у нього заплановане офіційне відрядження, виступи на конгресі та саміті ЄНП, низку зустрічей з керівниками ЄС, держав та урядів країн, лідерами європейських партій.

Порошенко сказав, що «на тлі зовнішньої загрози надзвичайно важливо зберігати єдність та скоординованість наших зусиль, уникати будь-яких внутрішніх розбратів і спільно працювати на всіх можливих міжнародних майданчиках».

27 і 28 травня були повідомлення про те, що лідера «Європейської солідарності», п’ятого президента України Петра Порошенка не випустили за кордон в офіційне відрядження. У партії розцінили ситуацію як «провокацію, як замовлення влади, що продовжує війну з Порошенком, замість зосередитися на війні з Путіним і Росією». Влада офіційно не коментувала причини.