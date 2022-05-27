У партії Порошенка заявили, що його не випускають у закордонне відрядження

Співголова парламентської фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко у фейсбуці повідомила, що лідера цієї політичної сили, п’ятого президента України Петра Порошенка не випускають за кордон у відрядження.

«На днях «Європейська солідарність» анонсувала зарубіжні поїздки лідера партії Петро Порошенко, який входитиме до офіційної парламентської делегації у Парламентській Асамблеї НАТО і також має запрошення виступити на саміті ЕРР. Це офіційні парламентські відрядження, це важливі міжнародні заходи. Всі запрошення є у голови ВР і всі відповідні розпорядження про склад делегацій підтримані комітетом закордонних справ та підписані головою ВР Русланом Стефанчуком. Але Петра Порошенка не випускають ані на Парламентську асамблею НАТО, ані на саміт найвпливовішої європейської партії ЕРР», – повідомила Геращенко.

За її словами, Порошенка не пропустили через кордон – «без пояснення причин».

«Прикордонники на пункті перетину «Рава Руська» несли якусь нісенітницю про «підроблене чи скасоване розпорядження», хоч усіх інших депутатів, чи то «слуги», що інспектують курорти Італії, чи то ОПЗЖ, що вивозять коштовності, випускають з країни без жодних проблем. Керівництво фракції «ЄС» весь вечір намагалося зв’язатися з головою ВР, аби зрозуміти, що відбувається, однак він не вийшов на контакт», – написала Геращенко.

Наразі офіційних коментарів від голови ВР та прикордонників щодо ситуації немає.

Геращенко зазначила, що «Європейська солідарність» розцінює ситуацію як «провокацію, як замовлення влади, що продовжує війну з Порошенком, замість зосередитися на війні з Путіним і Росією».

23 травня заарештований народний депутат Віктор Медведчук дав свідчення про виведення магістрального нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок» та закупівлю вугілля з окупованих територій. Як заявила Служба безпеки України, він, зокрема, розповів подробиці про роль п’ятого президента Петра Порошенка. Медведчук стверджує, що Порошенко «забезпечив прийняття необхідних рішень в усіх українських інстанціях» у тому, що стосувалося трубопроводу.

Крім того, Медведчук розповів про закупівлі вугілля з територій, підконтрольних на той момент незаконним збройним угрупованням, у 2014-2015 роках.

«У цьому була задіяна фактично вся верхівка державного апарату, починаючи з президента і закінчуючи міністрами, правоохоронцями і тими, хто безпосередньо реалізовував цю схему», – вказала пресслужба СБУ заяву Медведчука.

У партії «Європейська солідарність», лідером якої є Порошенко, заявили, що всі заяви Медведчука на адресу п’ятого президента – «це очевидна інформаційна диверсія в інтересах-країни агресора».

Державне бюро розслідувань (ДБР) 20 грудня 2021 року заявило, що повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій.

Раніше в рамках цього кримінального провадження про підозру було повідомлено народному депутату з фракції «Опозиційна платформа – За життя» Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

Увечері 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання колишнього співголови партії «Опозиційна платформа – За життя», народного депутата Віктора Медведчука. Згодом він запропонував обміняти кума російського президента на українців, які потрапили у російський полон.