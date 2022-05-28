Порошенка вдруге не випустили за кордон – «ЄС»

Народні депутати з фракції «Європейська солідарність» повідомляють 28 травня, що лідера цієї політичної сили, п’ятого президента України Петра Порошенка вдруге не випустили за кордон в офіційне відрядження в рамках делегації в Парламентській асамблеї НАТО у Вільнюсі.

«Ми стали свідками ганебного порушення закону, коли лідера опозиційної політичної сили «Європейська солідарність» абсолютно незаконно не випустили за межі України. Їхав він на підставі офіційного розпорядження голови Верховної Ради Стефанчука для участі в Парламентській асамблеї НАТО. Для міжнародних зустрічей. Для домовленостей про постачання зброї Україні. Його очікували ці офіційні зустрічі», – сказав народний депутат від «ЄС» Микола Княжицький, якого цитує пресслужба політсили.

Він зазначає, що жодних запобіжних заходів, які б обмежували право Петра Порошенка виїжджати за межі України, наразі не існує.

«Народний депутат України має право безперешкодно, відповідно до Конституції і закону «Про статус народного депутата» перетинати державний кордон України. Народний депутат України не є військовозобов’язаним. Петро Порошенко рухався у службове відрядження на підставі розпорядження голови Верховної Ради разом з іншими членами делегації. Всіх їх випустили, окрім Петра Порошенка», – зауважив він.

Про те, що Петра Порошенка не випустили за кордон і попереднього дня, повідомила 27 травня співголова парламентської фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко.

Геращенко зазначила, що «Європейська солідарність» розцінює ситуацію як «провокацію, як замовлення влади, що продовжує війну з Порошенком, замість зосередитися на війні з Путіним і Росією».

Наразі офіційних коментарів від голови ВР та прикордонників щодо ситуації немає.

23 травня заарештований народний депутат Віктор Медведчук дав свідчення про виведення магістрального нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок» та закупівлю вугілля з окупованих територій. Як заявила Служба безпеки України, він, зокрема, розповів подробиці про роль п’ятого президента Петра Порошенка. Медведчук стверджує, що Порошенко «забезпечив прийняття необхідних рішень в усіх українських інстанціях» у тому, що стосувалося трубопроводу.

Крім того, Медведчук розповів про закупівлі вугілля з територій, підконтрольних на той момент незаконним збройним угрупованням, у 2014-2015 роках.

«У цьому була задіяна фактично вся верхівка державного апарату, починаючи з президента і закінчуючи міністрами, правоохоронцями і тими, хто безпосередньо реалізовував цю схему», – вказала пресслужба СБУ заяву Медведчука.

У партії «Європейська солідарність», лідером якої є Порошенко, заявили, що всі заяви Медведчука на адресу п’ятого президента – «це очевидна інформаційна диверсія в інтересах-країни агресора».

Державне бюро розслідувань (ДБР) 20 грудня 2021 року заявило, що повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій.

Раніше в рамках цього кримінального провадження про підозру було повідомлено народному депутату з фракції «Опозиційна платформа – За життя» Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

Увечері 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання колишнього співголови партії «Опозиційна платформа – За життя», народного депутата Віктора Медведчука. Згодом він запропонував обміняти кума російського президента на українців, які потрапили у російський полон.

banner_Viber-Ukraine -- article (GR-2087)