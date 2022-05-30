Порошенко звернувся до Зеленського щодо свого виїзду за кордон на офіційні зустрічі

П’ятий президент України Петро Порошенко звернувся до чинного глави держави Володимира Зеленського щодо свого виїзду за кордон на офіційні зустрічі.

«Шановний пане президенте! Звертаюся до Вас, прямуючи з Києва на Конгрес та Саміт Європейської народної партії найвпливовішої політичної родини в Європі, членами якої є керівництво структур ЄС та багатьох держав-членів. Саме там будуть формуватися рішення, серед іншого, і щодо перспектив посилення санкційного режиму проти Росії, і щодо механізму післявоєнної відбудови України, і щодо можливості надання нашій державі статусу кандидата на членство в Євросоюзі на засіданні Європейської Ради наприкінці червня. Маю відповідне офіційне запрошення від президента Європейської народної партії. Є оформлене відрядження, підписане головою Верховної Ради України. Заплановано мої виступи на конгресі та саміті ЄНП, низку зустрічей з керівниками ЄС, держав та урядів країн, лідерами європейських партій», – написав Порошенко у фейсбуці.

Він додав: «Після того, як абсолютно незаконно було зірвано мою поїздку у складі офіційної парламентської делегації на Парламентську асамблею НАТО, де я мав намір відстоювати надання Україні ПДЧ на саміті Альянсу цього року, сподіваюся, що висновки зроблено і ніхто вже не перешкоджатиме моєму виїзду до Роттердаму».

Порошенко сказав, що «на тлі зовнішньої загрози надзвичайно важливо зберігати єдність та скоординованість наших зусиль, уникати будь-яких внутрішніх розбратів і спільно працювати на всіх можливих міжнародних майданчиках».

27 і 28 травня були повідомлення про те, що лідера «Європейської солідарності», п’ятого президента України Петра Порошенка не випустили за кордон в офіційне відрядження. У партії розцінили ситуацію як «провокацію, як замовлення влади, що продовжує війну з Порошенком, замість зосередитися на війні з Путіним і Росією». Влада офіційно не коментувала причини.

23 травня заарештований народний депутат Віктор Медведчук дав свідчення про виведення магістрального нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок» та закупівлю вугілля з окупованих територій. Як заявила Служба безпеки України, він, зокрема, розповів подробиці про роль п’ятого президента Петра Порошенка. Медведчук стверджує, що Порошенко «забезпечив прийняття необхідних рішень в усіх українських інстанціях» у тому, що стосувалося трубопроводу.

Крім того, Медведчук розповів про закупівлі вугілля з територій, підконтрольних на той момент незаконним збройним угрупованням, у 2014-2015 роках.

«У цьому була задіяна фактично вся верхівка державного апарату, починаючи з президента і закінчуючи міністрами, правоохоронцями і тими, хто безпосередньо реалізовував цю схему», – вказала пресслужба СБУ заяву Медведчука.

У партії «Європейська солідарність», лідером якої є Порошенко, заявили, що всі заяви Медведчука на адресу п’ятого президента – «це очевидна інформаційна диверсія в інтересах-країни агресора».

Державне бюро розслідувань (ДБР) 20 грудня 2021 року заявило, що повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій.

Раніше в рамках цього кримінального провадження про підозру було повідомлено народному депутату з фракції «Опозиційна платформа – За життя» Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

Увечері 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання колишнього співголови партії «Опозиційна платформа – За життя», народного депутата Віктора Медведчука. Згодом він запропонував обміняти кума російського президента на українців, які потрапили у російський полон.