Порошенко в Стамбулі зустрівся з Ердоганом

Президент України Петро Порошенко 5 січня зустрівся в Стамбулі з президентом Туреччини Реджепом Тайпом Ердоганом.

«Ми обговорили шляхи зміцнення стратегічного партнерства, посилення координації взаємодії на міжнародній арені, перспективи укладення двосторонньої угоди про зону вільної торгівлі», – зазначив український президент у Twitter.

Порошенко сьогодні візьме участь у церемонії підписання томосу для Православної церкви України. У Стамбул він прибув з главою ПЦУ, митрополитом Епіфанієм.

6 січня після божественної літургії саме Епіфанію вручать документ про автокефалію.

Радіо Свобода стежить за подіями в Стамбулі в прямому ефірі.