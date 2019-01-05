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05 Січень 2019, Київ 11:22
Новини | Політика

Порошенко в Стамбулі зустрівся з Ердоганом

Президент України Петро Порошенко і президент Туреччини Реджеп Ердоган (праворуч). Стамбул, 3 листопада 2018 року

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Президент України Петро Порошенко 5 січня зустрівся в Стамбулі з президентом Туреччини Реджепом Тайпом Ердоганом.

«Ми обговорили шляхи зміцнення стратегічного партнерства, посилення координації взаємодії на міжнародній арені, перспективи укладення двосторонньої угоди про зону вільної торгівлі», – зазначив український президент у Twitter.

Порошенко сьогодні візьме участь у церемонії підписання томосу для Православної церкви України. У Стамбул він прибув з главою ПЦУ, митрополитом Епіфанієм.

6 січня після божественної літургії саме Епіфанію вручать документ про автокефалію.

Радіо Свобода стежить за подіями в Стамбулі в прямому ефірі.

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