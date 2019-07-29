Колишній заступник голови Адміністрації президента Андрій Портнов прийшов на допит до Генеральної прокуратури у справі Майдану як свідок. Після допиту він заявив, що на питання, які ставили йому слідчі, вже надавав відповіді.

«Я думаю, що, в зв’язку з тим, що я на цю тему вже давав відповіді, і зараз мене заново запитали, основною метою було відволікти мене і дати мені сигнал, щоб я, можливо, збавив темпи по Порошенку. Темп ми не збавимо, ми його посилимо, виховувати нас не потрібно», – заявив Портнов.

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Він також додав, що під час спілкування зі слідчими звинуватив голову Верховної Ради 8 скликання Андрія Парубія та керівника Управління спеціальних розслідувань Сергія Горбатюка у причетності до «злочинного угруповання», яке нібито має на меті уникнення відповідальності причетних до вбивств протестувальників під час Революції гідності.

Ані Горбатюк, ані Парубій ці заяви публічно наразі не коментували.​

Також Портнов уточнив, що наразі зареєстрував у Державному бюро розслідувань сім або вісім позовів проти експрезидента України Петра Порошенка.

«По всіх із них розпочато кримінальне провадження. Я сподіваюся, що він у вересні по одній з них стане підозрюваним, і до парламенту звернеться генеральний прокурор з тим, щоб дати згоду на зняття з нього недоторканності», – додав він.

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16 липня ГПУ викликала Андрія Портнова на допит як свідка у справі про розстріли мітингувальників під час подій Євромайдану. Справу відкрили за фактами перешкоджання проведенню мітингів з листопада 2013-го по лютий 2014 року, перевищення повноважень силовиками та умисних вбивств учасників протестів.​

19 травня Портнов повідомив, що повернувся в Україну після більш ніж 5 років життя за кордоном. У період з 2010 до 2014 року він був заступником голови Адміністрації президента Віктора Януковича.

5 березня 2014 року Євросоюз заморозив на один рік активи 18 колишніх українських високопосадовців, яких підозрюють у незаконному заволодінні державною власністю. Під санкції потрапив також Портнов. Через рік Європейський союз виключив із санкційного списку чотирьох колишніх українських високопосадовців, зокрема і Портнова.