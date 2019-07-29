Колишній заступник голови Адміністрації президента Андрій Портнов прийшов на допит до Генеральної прокуратури у справі Майдану як свідок. Після допиту він заявив, що на питання, які ставили йому слідчі, вже надавав відповіді.
«Я думаю, що, в зв’язку з тим, що я на цю тему вже давав відповіді, і зараз мене заново запитали, основною метою було відволікти мене і дати мені сигнал, щоб я, можливо, збавив темпи по Порошенку. Темп ми не збавимо, ми його посилимо, виховувати нас не потрібно», – заявив Портнов.
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Він також додав, що під час спілкування зі слідчими звинуватив голову Верховної Ради 8 скликання Андрія Парубія та керівника Управління спеціальних розслідувань Сергія Горбатюка у причетності до «злочинного угруповання», яке нібито має на меті уникнення відповідальності причетних до вбивств протестувальників під час Революції гідності.
Ані Горбатюк, ані Парубій ці заяви публічно наразі не коментували.
Також Портнов уточнив, що наразі зареєстрував у Державному бюро розслідувань сім або вісім позовів проти експрезидента України Петра Порошенка.
«По всіх із них розпочато кримінальне провадження. Я сподіваюся, що він у вересні по одній з них стане підозрюваним, і до парламенту звернеться генеральний прокурор з тим, щоб дати згоду на зняття з нього недоторканності», – додав він.
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16 липня ГПУ викликала Андрія Портнова на допит як свідка у справі про розстріли мітингувальників під час подій Євромайдану. Справу відкрили за фактами перешкоджання проведенню мітингів з листопада 2013-го по лютий 2014 року, перевищення повноважень силовиками та умисних вбивств учасників протестів.
19 травня Портнов повідомив, що повернувся в Україну після більш ніж 5 років життя за кордоном. У період з 2010 до 2014 року він був заступником голови Адміністрації президента Віктора Януковича.
5 березня 2014 року Євросоюз заморозив на один рік активи 18 колишніх українських високопосадовців, яких підозрюють у незаконному заволодінні державною власністю. Під санкції потрапив також Портнов. Через рік Європейський союз виключив із санкційного списку чотирьох колишніх українських високопосадовців, зокрема і Портнова.
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