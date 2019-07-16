Генеральна прокуратура викликає Портнова на допит

Генеральна прокуратура України викликає Андрія Портнова, колишнього заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича, на допит у справі про розстріли під час подій Євромайдану.

Допит має відбутися об 11:00 19 липня. Портнов у цьому кримінальному провадженні має статус свідка.

Справа відкрита «за фактами злочинного перешкоджання проведенню зборів та мітингів у період листопада 2013 року – лютого 2014 року на майдані Незалежності в Києві, перевищення службових повноважень працівниками правоохоронних органів при застосуванні фізичної сили та спеціальних засобів до громадян, які реалізовували своє конституційне право на мирні зібрання та мітинги на вулицях центральної частини Києва, що спричинило тяжкі наслідки, організації умисних убивств протестувальників та інших фактів злочинної протидії протестним акціям».

19 травня Портнов повідомив, що повернувся в Україну після більш ніж 5 років життя за кордоном. У період з 2010 до 2014 року він був заступником голови Адміністрації президента Віктора Януковича.

5 березня 2014 року Євросоюз заморозив на один рік активи 18 колишніх українських високопосадовців, яких підозрюють у незаконному заволодінні державною власністю. Під санкції потрапив також Портнов. Через рік Європейський союз виключив із санкційного списку чотирьох колишніх українських високопосадовців, зокрема і Портнова.