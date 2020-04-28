Португалія з 3 травня скасує запроваджений через COVID-19 надзвичайний стан

Обмежувальні заходи, запроваджені в Португалії у березні, будуть скасовані з 3 травня, але відновлення економіки буде повільним і поступовим процесом, заявив президент Марсело Ребело де Суса 28 квітня.

«У цій новій фазі важливо, щоб португальці знали, що стримування залишається важливим, тому ми повинні робити невеликі кроки та постійно оцінювати ситуацію», –заявив президент Португалії.

Влада Португалії запровадила обмеження 18 березня.

За даними університету Джонса Гопкінса (США), в Португалії станом на 28 квітня зареєстровано 24 тисячі 322 хворих на COVID-19. Померли за весь час епідемії 928 людей. Населення Португалії становить понад 10 мільйонів людей.