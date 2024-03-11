Правопопулістська партія вчетверо збільшила число депутатів у парламенті Португалії

Правопопулістська партія «Досить» учетверо наростила представництво в парламенті Португалії за підсумками виборів, що відбулися 10 березня.

Після підрахунку 99% бюлетенів «Досить» отримує 48 місць із 230 – у нинішньому скликанні ця партія має 12 крісел. Під час передвиборчої кампанії лідер партії Андре Вентура обіцяв «змести корупцію» та висловлювався проти «надмірної міграції».

Після обробки 90% бюлетенів багато ЗМІ писали про перемогу правоцентристського Демократичного альянсу на чолі з Луїшем Монтенегру. Сам він оголосив про свою перемогу, а його суперник – лідер Соціалістичної партії Педру Сантуш – визнав поразку та заявив про перехід в опозицію.

Однак невдовзі ситуація змінилася: зараз партія Сантуша виграє з відривом 0,03%, що дає їй 77 місць у парламенті. Демократичний альянс поки що має 76 місць, ще чотири місця будуть розподілені за підсумками закордонного голосування.

Монтенегру відмовився домовлятися з Вентурою про формування уряду, хоча останній заявив, що результати голосування «чітко показують», що португальці хочуть уряд Демократичного альянсу та партії «Досить».

Соціалістична партія та правоцентристи змінювали один одного з моменту падіння в Португалії диктатури в 1974 році. Теперішнє посилення праворадикальних сил підтверджує загальноєвропейський тренд на зростання правого популізму.