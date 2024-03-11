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Правопопулістська партія вчетверо збільшила число депутатів у парламенті Португалії

Луїш Монтенегру передчасно оголошує про перемогу своєї партії, 11 березня 2024 року
Луїш Монтенегру передчасно оголошує про перемогу своєї партії, 11 березня 2024 року

Правопопулістська партія «Досить» учетверо наростила представництво в парламенті Португалії за підсумками виборів, що відбулися 10 березня.

Після підрахунку 99% бюлетенів «Досить» отримує 48 місць із 230 – у нинішньому скликанні ця партія має 12 крісел. Під час передвиборчої кампанії лідер партії Андре Вентура обіцяв «змести корупцію» та висловлювався проти «надмірної міграції».

Після обробки 90% бюлетенів багато ЗМІ писали про перемогу правоцентристського Демократичного альянсу на чолі з Луїшем Монтенегру. Сам він оголосив про свою перемогу, а його суперник – лідер Соціалістичної партії Педру Сантуш – визнав поразку та заявив про перехід в опозицію.

Однак невдовзі ситуація змінилася: зараз партія Сантуша виграє з відривом 0,03%, що дає їй 77 місць у парламенті. Демократичний альянс поки що має 76 місць, ще чотири місця будуть розподілені за підсумками закордонного голосування.

Монтенегру відмовився домовлятися з Вентурою про формування уряду, хоча останній заявив, що результати голосування «чітко показують», що португальці хочуть уряд Демократичного альянсу та партії «Досить».

Соціалістична партія та правоцентристи змінювали один одного з моменту падіння в Португалії диктатури в 1974 році. Теперішнє посилення праворадикальних сил підтверджує загальноєвропейський тренд на зростання правого популізму.

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