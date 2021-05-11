Португалія: захист родини Гоменюка «задоволений» засудженням інспекторів SEF, але не термінами

Сторона захисту родини загиблого в Португалії Ігоря Гоменюка задоволена обвинувальним вироком винним у його побитті, але вважає, що терміни ув’язнення могли бути більшими. Про це Радіо Свобода повідомила перекладачка адвоката у справі Анна Гуцул.

«Ми задоволені тим, що вперше в Португалії трьох інспекторів SEF (Служби у справах іноземців і кордонів – ред.) засуджено до позбавлення волі за вбивство іноземного громадянина – факт, що стався в португальському державному закладі в аеропорту Лісабона. Та навіть незважаючи на те, що Колегія суддів визнала вину агентів дуже важкою, вона не засудила їх до максимального покарання за злочин, яке становило б 16 років», – повідомила Гуцул.

Суд засудив Луїза Сільву до дев’яти років ув’язнення, Дуарте Лажа та Бруно Совса отримали по сім років.

«З цієї причини ми вважаємо, що є підстави для оскарження», – додала перекладачка. Вона уточнила, що захист планує оскаржувати вирок.

Читайте також: Кейс Гоменюка: як смерть українця призвела до реформування імміграційної служби Португалії

Гуцул зазначила, що справа Гоменюка має значення для реформування системи еміграції в Португалії.

Суд у Лісабоні 10 травня виніс обвинувальний вирок інспекторам, обвинуваченим у побитті Ігоря Гоменюка, яке призвело до смерті. Адвокати обвинувачених заявили про намір оскаржити вирок.

42-річний українець Ігор Гоменюк був затриманий працівниками Служби у справах іноземців і кордонів (SEF) в аеропорті Лісабону 10 березня 2020 року – за словами його родини, він прибув туди в справах працевлаштування. Через два дні перебування в центрі тимчасового тримання мігрантів Гоменюк помер. За даними судово-медичної експертизи, його тіло було все вкрите слідами побиття. У нього лишилися дружина і двоє дітей.

У лютому 2021 року почався суд над трьома інспекторами SEF, якийх звинуватили в побитті.

Цей випадок спричинив політичний резонанс у Португалії, відставку голови SEF Кріштіни Ґатойнш і вимоги з боку опозиції до реорганізації SEF.