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17 Липень 2019, Київ 19:23
Новини | Міжнародні

Португалія припинила видавати візи громадянам Ірану

Португалія припинила надавати іранцям візи тимчасово

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Міністерство закордонних справ Португалії припинило видавати візи громадянам Ірану та посилило охорону свого консульства в Тегерані.

Візи припинили видавати тимчасово, для надання іранцям проїзних документів застосовуватимуть альтернативні механізми. У своїй заяві міністерство наголошує, що рішення не є «політичним».

15 липня міністр закордонних справ Португалії Августо Сантуш Сілва розповів парламентському комітету, що тимчасове припинення видачі віз спричинене невказаними «безпековими причинами».

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