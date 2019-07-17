Португалія припинила видавати візи громадянам Ірану

Міністерство закордонних справ Португалії припинило видавати візи громадянам Ірану та посилило охорону свого консульства в Тегерані.

Візи припинили видавати тимчасово, для надання іранцям проїзних документів застосовуватимуть альтернативні механізми. У своїй заяві міністерство наголошує, що рішення не є «політичним».

15 липня міністр закордонних справ Португалії Августо Сантуш Сілва розповів парламентському комітету, що тимчасове припинення видачі віз спричинене невказаними «безпековими причинами».