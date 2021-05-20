В Україні змінюють процедуру надсилання постанов про адмінвідповідальність за порушення ПДР

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує необхідність надсилати громадянам постанови про адміністративну відповідальність, за якими вже був сплачений штраф.

Згідно із законом, оригінал постанови надсилається рекомендованим листом лише у разі, якщо штраф не був сплачений протягом 10 днів після її винесення.

В Офісі президента заявили, що на сьогодні більшість автомобілістів сплачує штрафи за порушення правил дорожнього руху, що зафіксовані в режимі фото- та відеозйомки, через особистий кабінет водія у перші десять днів після порушення, оскільки в цей період діє 50-відсоткова знижка.

«Водночас попередні норми Кодексу України про адміністративні правопорушення зобов’язували надсилати оригінал постанови про притягнення до адмінвідповідальності на пошту порушника незалежно від погашення ним штрафу. Це призводило до плутанини та в деяких випадках – до повторної оплати штрафу», – додали в ОП.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.