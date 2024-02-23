Приватна компанія повідомила, що вперше посадила супутник на поверхню Місяця

Приватна компанія Intuitive Machines посадила супутник Odysseus на поверхні місяця – про це вона повідомила на початку доби 23 лютого.

«Після усунення несправностей зв’язку диспетчери польоту підтвердили, що Odysseus знаходиться у вертикальному положенні та починає передавати дані», – заявила пресслужба компанії.

Наразі Intuitive Machines працює над отриманням перших зображень.

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Цю новину прокоментували в Національному управлінні з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA). Адміністратор агентства Білл Нельсон вказав на це, що це перша посадка на місяць американського супутника за пів століття.

«Який тріумф для людства. Odysseus підкорив Місяць», – заявив він.

Компанія запустила супутник Odysseus 15 лютого з космодрому NASA імені Кеннеді на мисі Канаверал у штаті Флорида.