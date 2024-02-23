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Приватна компанія повідомила, що вперше посадила супутник на поверхню Місяця

Супутник Odysseus над поверхнею Місяця перед посадкою, 21 лютого 2024 року
Супутник Odysseus над поверхнею Місяця перед посадкою, 21 лютого 2024 року

Приватна компанія Intuitive Machines посадила супутник Odysseus на поверхні місяця – про це вона повідомила на початку доби 23 лютого.

«Після усунення несправностей зв’язку диспетчери польоту підтвердили, що Odysseus знаходиться у вертикальному положенні та починає передавати дані», – заявила пресслужба компанії.

Наразі Intuitive Machines працює над отриманням перших зображень.

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Цю новину прокоментували в Національному управлінні з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA). Адміністратор агентства Білл Нельсон вказав на це, що це перша посадка на місяць американського супутника за пів століття.

«Який тріумф для людства. Odysseus підкорив Місяць», – заявив він.

Компанія запустила супутник Odysseus 15 лютого з космодрому NASA імені Кеннеді на мисі Канаверал у штаті Флорида.

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