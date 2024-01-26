Японський супутник приземлився на Місяць догори дригом. Він вимкнувся, але встиг зробити знімок

Японський космічний апарат SLIM днями сів на поверхні Місяця у близько 55 метрах від запланованого місця посадки – про це заявило Японське агентство дослідження космосу (JAXA) після дослідження перших світлин 25 січня.

За даними агентства, апарат для дослідження Місяця приземлився на поверхню супутника 20 січня і встановив зв’язок із Землею.

Однак через те, що космічний корабель перебував не в запланованому положенні під час приземлення, а догори дригом, вироблення електроенергії від сонячних батарей було неможливим, і космічний корабель вимкнувся за командою з Землі о 2:57 ночі за Східним стандартним часом.

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Агентство опублікувало знімок, утворений, за повідомленням, внаслідок сканування одразу після посадки. Воно призначене для попереднього дослідження гірських порід.

«На малюнку 1 показано пейзажне зображення, створене шляхом синтезу 257 монохромних зображень із низькою роздільною здатністю. Грунтуючись на цьому пейзажному зображенні, команда сортує камінці, що становлять інтерес, даючи прізвисько кожному із них з наміром поступово повідомити їхні відповідні розміри за назвами», – заявили в агентстві.

Дослідники готуються провести подальші спостереження, коли кут падіння сонячного світла забезпечить супутник енергією.

JAXA також оприлюднило світлину, зроблену місяцеходом LEV-2, на якому видно, що SLIM стоїть догори дригом.

У Японському агентстві аерокосмічних досліджень зазначають, що поставлене завдання посадити модуль у радіусі 100 метрів від наміченої точки посадки було виконано.

Посадка SLIM, яка в будь-якому випадку відбулася, виводить Японію в п’ятірку країн, які досягли м’якої посадки своїх апаратів на Місяць, разом із США, колишнім СРСР, Китаєм та Індією.