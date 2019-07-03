Суд скасував мобільні відділення «Укрпошти» у невеликих селах

Окружний адміністративний суд Києва своїм рішенням скасував норму зі стратегії розвитку компанії «Укрпошта» щодо впровадження мобільних відділень у селах з населенням менш ніж 2 тисячі замість стаціонарних відділень.

«Окружний адмінсуд міста Києва ухвалив рішення скасувати стратегію розвитку «Укрпошти» Володимира Омеляна, а також звільнити начальників відділень по 8000 (зарплати – ред.) і набрати назад по 1000 гривень», – написав на сторінці у Facebook голова «Укрпошти» Ігор Смілянський.

За словами Смілянського, позов поданий до суду однією з політичних партій, «Укрпошта» планує оскаржити.

У самому суді заявили, що рішення про скасування стаціонарних поштових відділень у селах з населенням менш ніж 2 тисячі жителів є протиправним.

«Суд також зобов’язав відповідача відновити роботу стаціонарних відділень поштового зв'язку АТ «Укрпошта», які були замінені пересувними відділеннями поштового зв’язку на виконання оскаржуваного наказу», – йдеться в повідомленні.

Минулого року «Укрпошта» запустила пілотний проект поштових відділень «на колесах», щоб закрити частину відділень у невеликих селах, замінивши їх листоношами на автомобілях. Проект стартував у Чернігівській області з планами «Укрпошти» поширити його і на інші області.

«Укрпошта» є національним оператором поштового зв’язку в Україні, що має понад 11 тисяч відділень по всій країні. Поштовий оператор здійснює доставку пенсій понад 4 мільйонам пенсіонерів.