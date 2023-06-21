Посли ЄС погодили новий пакет санкцій проти Росії

Посли ЄС погодили новий – одинадцятий – пакет санкцій проти Росії, повідомив редактор Радіо Свобода в Європі Рікард Йозвяк.

«Нарешті білий дим! Посли ЄС узгодили 11-й пакет санкцій щодо Росії», – написав він у твіттері.

Як повідомляє головування Швеції в Раді ЄС, пакет передбачає заходи, спрямовані на протидію обходу санкцій.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала політичну домовленість щодо чергового пакета санкцій.

«Це завдасть додаткового удару по путінській військовій машині посиленням експортних обмежень, націлених на організації, що підтримують Кремль. Наш інструмент проти обходу не дозволить Росії отримати підсанкційні товари», – написала вона.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що іноземні країни, зокрема держави-партнери, мають застосувати заходи щодо компаній, які досі допомагають РФ обходити санкції і постачають компоненти до ракет.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Росія, ймовірно, має на меті використати щорічний Міжнародний військово-технічний форум «Армія-2023» для диверсифікації й розширення своєї оборонно-промислової бази.