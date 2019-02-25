Посол США в Україні зустрілася з активістом Михайликом

Посол США в Україні Марі Йованович провела зустріч з активістом Олегом Михайликом, повідомляє 25 лютого посольство Сполучених Штатів в Україні в мережі Twitter.

«Моя зустріч з Олегом Михайликом була не зайвим нагадуванням про виклики та загрози, з якими стикаються сміливі активісти українського громадянського суспільства», – сказала Йованович.

«Громадянське суспільство відіграє ключову роль в українській демократії. Будь-які загрози і напади на громадянське суспільство є неприйнятними і повинні швидко і ретельно розслідуватись», – додала посол.

Національна поліція продовжила термін охорони одеського активіста Олега Михайлика. Про це повідомили у прес-службі відомства 5 лютого.

22 вересня 2018 року в Одесі з вогнепальним пораненням у груди госпіталізували громадського активіста, представника партії «Сила людей» Олега Михайлика. Сам він заявляв, що не бачив нападників.

27 вересня Київський районний суд Одеси відправив до слідчого ізолятора усіх трьох підозрюваних у нападі на активіста, їх затримали ще 24 вересня, коли вони добровільно прийшли до Приморського райвідділу надати пояснення, чому їхні телефони були поблизу місця нападу на Михайлика. Пізніше одному з підозрюваних змінили міру запобіжного заходу через погіршення його стану.