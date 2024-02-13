Посол США при НАТО не очікує запрошення для України на липневому саміті

Посол США в НАТО Джуліан Сміт заявила, що не очікує від Альянсу запрошення до членства України на саміті у Вашингтоні в липні цього року.

Сміт зауважила, що минулого року альянс був дуже чітким: майбутнє України – в НАТО, а після Вільнюського саміту минулого року союзники «наполегливо працювали, щоб зробити низку кроків, щоб допомогти Україні з необхідними реформами для наближення до євроатлантичної інтеграції».

«На цьому етапі я очікую, що союзники дадуть зрозуміти, що альянс продовжує зближуватися з Україною, і що ми робимо конкретні кроки, які слугуватимуть мостом між тим, де ми зараз перебуваємо, і повноправним членством», – сказала вона.

Сміт також висловила сподівання, що президент України Володимир Зеленський особисто зможе приєднатися до учасників саміту.

Україна, яка бореться з російським вторгненням, чітко дала зрозуміти, що її мета – стати членом військового альянсу.

Київ і деякі його союзники в НАТО, особливо у Східній Європі, наполягають на запрошенні до членства, хоча й визнають, що Україна не може вступити до НАТО, перебуваючи в стані війни. Сміт поспілкувалася з журналістами напередодні зустрічі міністрів оборони країн НАТО 15 лютого.

Наприкінці січня очільник Офісу президента Андрій Єрмак та колишній очільник НАТО Андерс Фог Расмуссен презентували міжнародну робочу групу, яка працюватиме над просуванням вступу України до НАТО.

Серед учасників групи: колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон, колишній спецпредставник Державного департаменту США України Курт Волкер, американська політикиня Гілларі Клінтон, ексголова уряду Фінляндії Санна Марін, колишня президентка Литви Даля Грібаускайте.

Перед цим генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ висловився за те, аби Альянс «на певному етапі» запросив Україну до повноцінного членства.

У липні 2023 року під час саміту НАТО генеральний секретар Єнс Столтенберґ заявив, що Україна отримає запрошення на вступ до Альянсу, коли «погодяться усі союзники і будуть виконані умови». Він уточнив, що умови передбачають два виміри – модернізація оборонних інституцій України та війна, яка триває в країні.