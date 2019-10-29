МЗС: Україна очікує від США агреман на призначення нового посла у Вашингтоні

Україна очікує від США агреман на призначення нового посла у Вашингтоні, заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час форуму в Маріуполі Донецької області.

«Як тільки американська сторона дасть агреман, тобто дозвіл на конкретну людину… Вже є, відправлено запит на агреман, людина обрана президентом України. Як тільки прийде, президент підписує указ, і ми вам всім чесно кажемо – у нас є посол у США», – заявив Пристайко.

За його словами, ця кандидатура – чинний посол України. Він не уточнив, у якій саме країні чи організації працює ця людина.

У 2015-2019 роках послом України в США працював Валерій Чалий. Зараз тимчасовим повіреним у справах України в Сполучених Штатах є Андрій Яневський.