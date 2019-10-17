США на «позицію Волкера» в Україні розглядають кандидатури «досить потужних» людей – Чалий

Колишній Надзвичайний і повноважний посол України у США Валерій Чалий в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що у США нині триває процес визначення кандидатури, яка заповнить вакантне місце спеціального представника Державного департаменту США у справах України, після того, як з цієї посади наприкінці вересня пішов Курт Волкер.

«Не дуже добре, що зараз цього немає (заповненої посади спецпредставника Держдепартаменту США у справах України – ред.) Зараз, я знаю, розглядаються люди досить потужні на цю посаду. І наскільки швидко ця посада буде заповнена, залежить від інтенсивної роботи. Чи є такий варіант, що може бути щось до виборів президентських і не відбутися, такий варіант теж є. І це і від нас залежить», – сказав Чалий.

Чалий відзначив, що завдяки Курту Волкеру на посаді спецпредставника Україна отримувала «месиджі підтримки від США».

«Він (Курт Волкер – ред.) дуже багато зробив за ці роки, привертаючи уваги до України в Сполучених Штатах, виробляючи лінію, яка би базувалася на сильній позиції, а не на слабкій», – сказав Чалий.

Наприкінці вересня Курт Волкер подав у відставку з посади спецпредставника Держдепартаменту США у справах України – після того, як його ім’я було згадане у скарзі інформатора про ймовірний тиск президента США Дональда Трампа на нову українську владу з метою заохотити розслідування щодо його потенційного опонента на прийдешніх президентських виборах Джо Байдена.

А вже наступними днями особистий адвокат Трампа Руді Джуліані оприлюднив листування з Волкером, у якому йшлося про те, що Волкер обговорював із Джуліані українську тему і допомагав зв’язатися з помічником президента України Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком.

На початку жовтня Волкер сам дав свідчення в Конгресі США з цього приводу. Тоді ж у Конгресі офіційно оприлюднили листування Волкера, яке, серед іншого, свідчить, що він обіцяв помічникові Зеленського Єрмакові, що український президент отримає запрошення до Вашингтону в обмін на розслідування. «Отримав відповідь із Білого дому: якщо президент З. переконає Трампа, що проведе розслідування і «дізнається, що насправді відбувалося в 2016 році», ми призначимо дату візиту до Вашингтону», – написав Волкер 25 липня. Того ж дня відбулася телефонна розмова між Трампом і Зеленським, яка викликала підозри, що Трамп тиснув на Зеленського.