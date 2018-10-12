Претендентка на посаду посла США в ООН відмовилася від пропозиції Трампа – ЗМІ

Виконавчий директор фінансової компанії Goldman Sachs Діна Пауелл, яку Білий дім називав провідним кандидатом на посаду посла США в ООН після рішення про відставку Ніккі Гейлі, більше не розглядається як претендентка, повідомляють ЗМІ.

Як повідомляють агенції Reuters і AP, Пауелл телефоном повідомила президентові Дональду Трампу, що така пропозиція – це честь для неї, але вона залишиться на своїй посаді в престижному інвестиційному домі Волл-стріт.

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Трамп обговорював із Пауелл пропозицію стати послом після того, як Ніккі Гейлі 9 жовтня несподівано оголосила про намір піти з посади.

Раніше Пауелл працювала в Білому домі як заступник радника Трампа з національної безпеки.

Ще одним із кандидатів на посаду посла США в ООН називали Річарда Ґренелла – нині він посол США в Німеччині, а раніше був речником Джона Болтона, коли той, на початку 2000-х був постійним представником США в ООН.

Гезер Науерт – прес-секретаря Держдепартаменту США, яка раніше була кореспонденткою ABC News і ведучою на телеканалі Fox News – також називали серед імовірних кандидатів на цю посаду.

Дональд Трамп у бесіді з журналістами вже спростовував чутки про те, що на посаду посла США в ООН можуть призначити його дочку Іванку.